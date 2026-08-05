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Zero Hedge

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"Hiring Patterns Are Changing": ADP Reports Weakest Job Gains In 6 Months, But...

"Hiring Patterns Are Changing": ADP Reports Weakest Job Gains In 6 Months, But...

"Hiring Patterns Are Changing": ADP Reports Weakest Job Gains In 6 Months, But. Following a weaker than expected JOLTS report, but better than expected ISM employment data, ADP reports today (ahead of Friday's payrolls report) that the US economy added only 44k jobs in July (below the 65k expected and the lowest since January) after a revised 95k increase in the prior month.

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