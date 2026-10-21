Российский вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам о первом танкере с дизелем для США. По его словам, он отправится в Соединённые Штаты уже завтра.
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