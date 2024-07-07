Развивающая игра «Да или нет»

Воспитатель Ня знает простое и полезное занятие для малышей. 123RF/legion-media.ruОдин из первых типов вопросов, с которыми знакомится ребенок, — это те, на которые можно ответить «да» или «нет» о том, чего он хочет.
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