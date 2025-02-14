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Царьград

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В Госдуме нашли способ уладить скандал с тестом по русскому языку для детей мигрантов: Поможет ИИ

В Госдуме нашли способ уладить скандал с тестом по русскому языку для детей мигрантов: Поможет ИИ

Депутат Нилов предложил отказаться от привычного тестирования и прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы понять, может ребёнок мигрантов учиться в русской школе или нетВ России не утихает скандал с проектом приказа Рособрнадзора о требованиях к иностранным детям при поступлении в русские школы.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Они нам вообще не нужны, это только проблемы, они не собираются ассимилироваться и только мешают учиться нашим детям.
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