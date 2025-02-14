В Госдуме нашли способ уладить скандал с тестом по русскому языку для детей мигрантов: Поможет ИИ

Депутат Нилов предложил отказаться от привычного тестирования и прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы понять, может ребёнок мигрантов учиться в русской школе или нетВ России не утихает скандал с проектом приказа Рособрнадзора о требованиях к иностранным детям при поступлении в русские школы.