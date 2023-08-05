Театр абсурда

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Не, ну а что?

Не, ну а что?

Кошкин Сибиряк Мы ознакомились с последними рацпредложениями от партии "Справедливая Россия" в целом и от конкретного депутата Кузнецова в частности и задались вопросом: а не случился ли у неуважаемых депутатов от СР летальный передоз ухи в организмах? А чего мелочиться-то? А давайте обложим всех граждан "старых регионов" отдельным налогом в пользу граждан регионов новых? А ещё лучше, предоставим каждому "новому гражданину" по паре-тройке рабов из граждан "старых".

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Комментарии
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ШКИПЕР
Это для депутата Кузнецова
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15 час.
Alex Немо
Им мало того что выделывают их любимые новые граждане и кандидаты на гражданство с азиатских регионов? Теперь еще и потенциальных бандерлогов во власть собираются опять насаживать.
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15 час.

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