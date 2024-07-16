Deribit запустит опционы на BTC и ETH для ставок на выборы в США

Биржа криптовалютных деривативов Deribit запускает опционы на BTC и ETH, срок действия которых истекает в начале ноября, что позволяет инвесторам делать ставки на то, как выборная сессия в США повлияет на криптовалютные рынки.
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