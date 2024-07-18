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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Фәнзилә Җәүһәрова: Иң үкенчелесе – без туплаган байлык мәдәниятне үстерү үзәгендә калды

Фәнзилә Җәүһәрова: Иң үкенчелесе – без туплаган байлык мәдәниятне үстерү үзәгендә калды

«Татар ядкәрләре» проекты җитәкчесе, КФУның филология фәннәре кандидаты, доцент, Татарстанның баш фольклорчысы Фәнзилә Җәүһәрова «Татар-информ»га биргән әңгәмәсендә Республика традицион мәдәниятне саклау һәм үстерү үзәгендә эшләгән вакытта тупланган байлыкның шунда калуын әйтте.

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