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Лихачев продемонстрировал Путину кролика с имплантированным кровеносным сосудом

Лихачев продемонстрировал Путину кролика с имплантированным кровеносным сосудом

На выставке Форума будущих технологий генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину кролика с имплантированным кровеносным сосудом, который был выращен учеными госкорпорации в биофабрикаторе.

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