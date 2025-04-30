Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Украина оказалась перед сложной дилеммой: либо пойти на мирное соглашение, не соответствующее её ожиданиям, либо продолжать военные действия, сопряжённые с дальнейшими потерями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии