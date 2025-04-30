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Экономист Сакс: Украина продолжит нести потери, если не согласится на мир

Экономист Сакс: Украина продолжит нести потери, если не согласится на мир

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Украина оказалась перед сложной дилеммой: либо пойти на мирное соглашение, не соответствующее её ожиданиям, либо продолжать военные действия, сопряжённые с дальнейшими потерями.

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