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БАТАЛЬОН "ШАМАН" В НАШЕМ ТЫЛУ: СОТНИ ДИВЕРСАНТОВ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ

БАТАЛЬОН "ШАМАН" В НАШЕМ ТЫЛУ: СОТНИ ДИВЕРСАНТОВ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ ГЕНЕРАЛОВ

Киевский режим за неимением реальных успехов преуспел в террористической войне. И у Киева масса возможностей для этого.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
На первый план выходит именно оперативная работа. И в очередной раз Россия начинает борьбу с терроризмом. Однако в белых перчатках работать сложно, а порой и не возможно! Уничтожать здания ГУР ночью бесполезно, как и офис Зеленского, а это враги.
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5 час.
macs Mike
нужно помнить, что ĸаждый уничтоженный танĸ, самолет, бронемашина, боеприпасы, раĸета, противораĸета, поезд, посадочная площадĸа для самолета - это продуĸция США/ЦРУ, Велиĸобритании /M-16, на ĸоторую они могут претендовать ĸаĸ на свою территорию в ĸачестве ĸомпенсации за миллиарды долларов, потраченные впустую на лиĸвидацию [геноцида] славянсĸого народа; чтобы получить доступ ĸ природным ресурсам России/Индии/Китая. Чтобы получить дешевый рабсĸий труд людей со всего мира! Единый мировой порядоĸ ~ единый мировой банĸовсĸий порядоĸ {британсĸий банĸовсĸий ĸонгломерат Ротшильдов} Люди всего мира должны объединиться, чтобы уничтожить НАТО - мировое зло! Мы должны поддержать Россию, принимающую на себя основную тяжесть битвы. Люди &quot;молятся&quot; единственному мировому БОГУ, ибо ОН единственный, ĸто может остановить демоничесĸое НАТО. ~ one has to remember that every tank, plane, armored vehicle, ammunition, rocket, missile, train, plane landing site that is destroyed Is USA/C.I.A. British/M-16 product to claim as their own territory for compensation of the $ Billions wasted to eliminate [genocide] Slavs people; to get a backdoor into Russian/Indian/China natural resources. To obtain cheap slave labor of world people! One world order ~ one world banking order {British Rothschild banking conglomerate} People of the world must band together to eliminate NATO the worlds evil! We must support Russia bearing the brunt of the battle. People &quot;Pray&quot; to the only world GOD for HE is the only one that can stop demonic NATO.
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3 час.
Евгений Попов
Врагам и внешним и внутренним по-сталински!
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1 час.

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