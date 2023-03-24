Правда ли, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки? В СМИ появилась информация, что фигуристу, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке Российский фигурист Роман Костомаров попал в больницу 10 января.