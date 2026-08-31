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Режиссер Учитель объяснил, чем именно ИИ не сможет помочь кино

Режиссер Учитель объяснил, чем именно ИИ не сможет помочь кино

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Режиссер Алексей Учитель убежден, что искусственный интеллект может оказаться полезен в кино, но ему никогда не повторить актерский талант и человеческую индивидуальность.

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