«Преображенский клуб» назвал четыре приоритета Русского мира￼

«Будем служить Отечеству верой и правдой и тем посрамим врагов наших!» А.В. Суворов «Преображенский клуб», который объединил представителей ведущих интеллектуальных клубов и площадок России, на протяжении нескольких лет проводит большую работу по разработке концептуальных положений образа будущего как для нашей страны, так и для всего мира.