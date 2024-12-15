Пушков назвал генсека НАТО несущим чушь пропагандистом

Пропагандистом, изрекающим банальности про защиту «свободы Европы» и угрозе со стороны России, назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, соответствующий комментарий опубликован 14 декабря в телеграм-канале политика.
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