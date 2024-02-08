9 самых популярных способов лечиться водкой, и что об этом говорят врачи

Врачи не перестают удивляться изобретательности пациентов. фото: кадр из фильма «Русское чудо», 1994Русские люди лечатся водкой чуть ли не с 31 января 1865 года, когда ее изобрел Дмитрий Иванович Менделеев.
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