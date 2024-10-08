Bloomberg: Зеленский проявляет больше гибкости в вопросе окончания конфликта

Союзники Украины начали давить на лидера страны Президент Украины Владимир Зеленский проявляет всё больше гибкости в вопросе переговоров с Россией, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к НАТО.
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