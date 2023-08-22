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В США заявили о «тающей» в ходе контрнаступления украинской армии

В США заявили о «тающей» в ходе контрнаступления украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 40 тыс. убитыми в ходе своего контрнаступления и могут в скором времени «растаять», заявил во вторник, 22 августа, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Такеру Карлсону.

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