В США заявили о «тающей» в ходе контрнаступления украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 40 тыс. убитыми в ходе своего контрнаступления и могут в скором времени «растаять», заявил во вторник, 22 августа, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Такеру Карлсону.