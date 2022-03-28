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Леброн надеется избежать пропуска матчей, несмотря на травму голеностопа

В первой четверти матча против «Нового Орлеана» лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул левый голеностоп, когда наступил на ногу Джексона Хэйса.

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