Какой сегодня праздник: 23 декабря

23 декабря в России отмечаютДень дальней авиации Воздушно-космических сил Российской. Он был установлен приказом главнокомандующего ВВС России в 1999 году, так как именно в этот день в 1913 году в воздух поднялся первой в мировой истории дальний бомбардировщик «Илья Муромец», спроектированный выдающимся русским инженером Игорем Сикорским.