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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 23 декабря

Какой сегодня праздник: 23 декабря

23 декабря в России отмечаютДень дальней авиации Воздушно-космических сил Российской.  Он был установлен приказом главнокомандующего ВВС России в 1999 году, так как именно в этот день в 1913 году в воздух поднялся первой в мировой истории дальний бомбардировщик «Илья Муромец», спроектированный выдающимся русским инженером Игорем Сикорским.

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