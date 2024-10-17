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49-летняя актриса снялась без штанов для журнала

49-летняя актриса снялась без штанов для журнала

Американская актриса, модель и дизайнер Хлоя Севиньи без штанов снялась для журнала Document. Пост появился на странице креативного директора бренда Saint Laurent Энтони Ваккарелло в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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