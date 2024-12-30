Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    Они вольют ещё столько же, они их рисуют и покупают на них наших предателей, которые хотят хорошо жить ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.Почему рухнул ССС...
  • Ирина Александровна
    Если бы этот бригадир прославленный только служил в гитлеровской полиции! Он же родную сестру выдал и помог её убить!...Почему рухнул ССС...
  • Дмитрий Бакланов
    Для опровержения США влили в программу развала СССР триллион с большим долларов...Почему рухнул ССС...

"Да не дрожи ты": И тут Геннадьич взялся за лом. Спустя полтора месяца бойцы "вскрыли консервы" с боевиками

"Да не дрожи ты": И тут Геннадьич взялся за лом. Спустя полтора месяца бойцы "вскрыли консервы" с боевиками

Царьград Коллаж Царьграда Саша из Запорожья и Вова из-под Киева полтора месяца просидели в бетонном мешке, в котором их "законсервировали" бойцы комбата с позывным "Реут".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Саютинский
Любая война делит людей на ЛЮДЕЙ и НЕЛЮДЕЙ.
Ответить
10 час.
Игорь Кузнецов
Убивая врагов не следует становится бездушным человеком. Иначе чем будешь отличаться от укробандеровцев-русофобов? Молодцы наши ребята. Добейте врага!
Ответить
3 час.
Валерий Евстафьев
&quot;Если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков&quot; (М.А. Шолохов &quot;Они сражались за Родину&quot;).
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх