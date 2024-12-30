"Да не дрожи ты": И тут Геннадьич взялся за лом. Спустя полтора месяца бойцы "вскрыли консервы" с боевиками

Валерий Евстафьев

"Если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков" (М.А. Шолохов "Они сражались за Родину").