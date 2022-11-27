FiNE-NEWS

1 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    Ну  да-а нас за штоСоветник офиса Зе...
  • Галина
    Ха-ха-ха!!!  Они видите ли требуют... господа вы кто такие?.... вы ни кто и звать вас ни как... У себя в амере требуй...Госдеп США потреб...
  • Ly
    Вон оно как! Уже даже не до последнего украинца, а до последнего американца? Дуг Бэндоу прав: если не остановить Зеле...Американский эксп...

Четыре очка Гусева помогли СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ

Четыре очка Гусева помогли СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2. Четыре очка в матче также набрал Марат Хуснутдинов Фото: Петр Ковалев / ТАСС Хоккеисты петербургского СКА обыграли нижегородское «Торпедо» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх