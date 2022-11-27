Четыре очка Гусева помогли СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2. Четыре очка в матче также набрал Марат Хуснутдинов Фото: Петр Ковалев / ТАСС Хоккеисты петербургского СКА обыграли нижегородское «Торпедо» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.