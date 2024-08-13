Политика как он...
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Политика как она есть

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Российская разведка узнала о планах США по замене Зеленского

Российская разведка узнала о планах США по замене Зеленского

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что в руководстве США растет недовольство Владимиром Зеленским и обсуждается его замена на «более управляемого и менее коррумпированного» человека.

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Комментарии
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В К
Разведка, разведка, вы ещё зеле позвоните и расскажите ему об этом, благородные вы наши! Давно бы захерачили этого придурка наркоманского вместе с его кликой, может этого ..лядства и не было! А то наш гарант лично публично пообещал, что этого пидора не тронет. Представьте себе, что во время ВОВ Сталин бы лично пообещал гитлеру, что его не тронут!
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10 час.
ап
анатолий панов
&quot;Менее коррумпированного&quot;формулировка точно отражает сущность киевской хунты.
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9 час.
Людмила Лиханова
Тупые эмоНции . А по-существу - обычный высер.
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7 час.

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