Российская разведка узнала о планах США по замене Зеленского

В К

Разведка, разведка, вы ещё зеле позвоните и расскажите ему об этом, благородные вы наши! Давно бы захерачили этого придурка наркоманского вместе с его кликой, может этого ..лядства и не было! А то наш гарант лично публично пообещал, что этого пидора не тронет. Представьте себе, что во время ВОВ Сталин бы лично пообещал гитлеру, что его не тронут!