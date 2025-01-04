Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи вынести ему приговор

Будущий президент США Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи Хуана Мерчана вынести ему приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии