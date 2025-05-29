Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Коллектив кондитерской фабрики ´Красный пищевик´ принял участие в городских торжествах, приуроченных к священному юбилею Вели...

Коллектив кондитерской фабрики ´Красный пищевик´ принял участие в городских торжествах, приуроченных к священному юбилею Вели...

Возле театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича и у фирменного магазина №22 специалисты отдела маркетинга фабрики в военной форме с теплотой и благодарностью угощали жителей и гостей Бобруйска сладостями, напоминая о том, что мирные радости стали возможны благодаря Подвигу наших героев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх