Коллектив кондитерской фабрики ´Красный пищевик´ принял участие в городских торжествах, приуроченных к священному юбилею Вели...

Возле театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича и у фирменного магазина №22 специалисты отдела маркетинга фабрики в военной форме с теплотой и благодарностью угощали жителей и гостей Бобруйска сладостями, напоминая о том, что мирные радости стали возможны благодаря Подвигу наших героев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии