РИА Новости: Молдавию пристыдили из-за России

По данным РИА Новости, бывший депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер заявила, что власти Молдавии жертвуют восстановлением связей с Россией ради стремления вступить в Европейский союз.
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