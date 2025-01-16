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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Баффало» Маклауд сделал первый хет-трик в НХЛ. Третий гол в матче с «Каролиной» записали на его счет – перед пустыми воротами хоккеисту сломали клюшку

«Баффало» обыграл «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 25-летний нападающий «Сэйбрс» Райан Маклауд оформил хет-трик в лиге, отличившись по одному разу в каждом из трех периодов.

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