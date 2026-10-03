Продюсер Дворцов назвал возможную причину смерти Кашпировского

Нетелев Роберт/ТАСС Психотерапевт Анатолий Кашпировский перед смертью страдал от ряда заболеваний. Об этом 3 октября сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
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