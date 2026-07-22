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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Собирала бутылки, пережила хейт и завоевала звезду Comedy Club вызывающими нарядами: Как лабутены изменили судьбу Юлии Топольницкой

Шоу-бизнес: Собирала бутылки, пережила хейт и завоевала звезду Comedy Club вызывающими нарядами: Как лабутены изменили судьбу Юлии Топольницкой

Она покорила всю страну образом разбитной девицы из клипа группы «Ленинград», и в её героине очень трудно было узнать настоящую Юлию Топольницкую, которая с детства занималась балетом и была очень собранной и дисциплинированной.

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