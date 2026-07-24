В Центре кинологической службы УТ МВД России по СФО прошла познавательная экскурсия для многодетной семьи

Семья Латынцевых, в которой воспитываются 17 детей, познакомилась с особенностями службы полицейских-кинологов и узнала, как отбирают и готовят служебных собак для работы в транспортной полиции, какие задачи они выполняют и насколько важна слаженная работа кинолога и его питомца.
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