Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Центре кинологической службы УТ МВД России по СФО прошла познавательная экскурсия для многодетной семьи

Семья Латынцевых, в которой воспитываются 17 детей, познакомилась с особенностями службы полицейских-кинологов и узнала, как отбирают и готовят служебных собак для работы в транспортной полиции, какие задачи они выполняют и насколько важна слаженная работа кинолога и его питомца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии