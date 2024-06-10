На севере Томской области более 150 детей приняли участие в эстафете по Правилам дорожного движения

Мероприятие проходило в формате кругосветки, которая включала в себя различные станции. На каждом этапе школьники показали свои знания и умения ориентироваться в дорожных ситуациях, угадывали названия дорожных знаков, в составе команды называли все предметы автомобильной аптечки и их предназначение, разгадывали загадки, соревновались в ловкости и смекалке, отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения, показали свои теоретические и практические знания в оказании доврачебной помощи.