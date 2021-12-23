Лариса Малеванная. в нее не верили, а она добилась успеха. Неудачная личная жизнь. Как сложилась судьба актрисы?

Лариса Малеванная — советская и российская актриса театра и кино. На счету замечательной артистки более 80 ролей, как же складывается жизнь? Лариса МалеваннаяЛариса Малеванная появилась на свет в 1939 году, в селе Федоровка Ростовской области.