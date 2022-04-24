Кевин Дюрэнт: «Слишком много думаю в течение всей этой серии»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт после поражения от «Бостона» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (103:109, 0-3) заявил, что слишком много думает о том, как ему играть в этой серии.
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