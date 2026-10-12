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Регионы России

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Российские учёные разработали метод масштабирования графовых нейросетей для рекомендаций

Российские учёные разработали метод масштабирования графовых нейросетей для рекомендаций

Исследователи из AI VK Research представили новый метод, позволяющий масштабировать графовые нейросети на сотни миллионов объектов и миллиарды связей.

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