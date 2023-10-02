В Италии отреагировали на планы Фицо прекратить поддержку Украины Словакией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 2 октября прокомментировал намерение Роберта Фицо, партия которого (Smer, Курс – социальная демократия) победила на парламентских выборах в Словакии, прекратить поставки вооружений на Украину.
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