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В Италии отреагировали на планы Фицо прекратить поддержку Украины Словакией

В Италии отреагировали на планы Фицо прекратить поддержку Украины Словакией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 2 октября прокомментировал намерение Роберта Фицо, партия которого (Smer, Курс – социальная демократия) победила на парламентских выборах в Словакии, прекратить поставки вооружений на Украину.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Муссалинисты боятся краха, как и в сороковых! Но это не избежно!
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1 д.
ВИ
Владимир Иванов
говорить все говорили а потом кардинально меняли дела
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1 д.

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