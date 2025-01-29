Рубио и Каллас согласились с необходимостью оказывать сильнейшее давление на РФ

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марк Рубио и глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас в ходе состоявшегося телефонного разговора согласились с необходимостью оказывать сильнейшее давление на Российскую Федерацию для решения украинского кризиса.
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