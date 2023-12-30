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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о том, кто еще может вернуться в хоккей: «Следующий – Ковалев. Кажется, он не доиграл, есть еще амбиции»

 Ранее 40-летний Илья Ковальчук подписал контракт со «Спартаком», 50-летний Николай Хабибулин – с «Торпедо».

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