Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Игорь Василевский

Какая украина?? В рамках каких границ???? Только Юго-западный административный округ!!! И без смердючей галиции! Пусть франеки ею давятся! А Медведеву - на дачу, мемуары писать, как он Россией торговал! Чем он от пинчука и коломойского отличается? Количеством букв в фамилии? Ааа, еще и другими буквами. Не более..