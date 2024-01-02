Совместный иск к Западу Начну с того, что и уважаемый Владимир Рудольфович Соловьёв, и украинский беглый чиновник Васыль Вакаров, прописавшийся на российском телевидении, в одном из предновогодних выпусков «Вечера» намекнули, что Арестович сменил вместе с пластинкой и спонсора.
Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками
Комментарии
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Александр Денисов
Опять нас "продадут", ну или предадут...
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22 час.
СА
Сергей Андросов
А машинку губоскатную им не надо? Могу подогнать!
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19 час.
Игорь Василевский
Какая украина?? В рамках каких границ???? Только Юго-западный административный округ!!! И без смердючей галиции! Пусть франеки ею давятся! А Медведеву - на дачу, мемуары писать, как он Россией торговал! Чем он от пинчука и коломойского отличается? Количеством букв в фамилии? Ааа, еще и другими буквами. Не более..
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19 час.
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