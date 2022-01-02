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Что загадал «Зенит» на Новый год? «Чемпионат»: РФС и РПЛ вовсю работают, чтобы сделать это уже в феврале»

Что загадал «Зенит» на Новый год? «Чемпионат»: РФС и РПЛ вовсю работают, чтобы сделать это уже в феврале»

У каждого клуба есть персональные просьбы к Деду Морозу. Игроки РПЛ сами осуществляют новогодние желания - в основном едут к морю и забывают о холодной России.

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