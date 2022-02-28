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Обстановка на различных направлениях на Украине к 28 февраля

Обстановка на различных направлениях на Украине к 28 февраля

Переговоры между Россией и Украиной на границе с Беларусью всё-таки начнутся, но начнутся не сегодня, как ожидалось, а завтра утром Карта от украинских железных дорог дает определенное представление об оперативной обстановке в стране По остальному:.

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