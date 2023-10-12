Ширма для Фридмана: тандем экс-чиновника Морозова и беглого девелопера Позднякова

Уголовная история по продаже муниципальной земли во Владивостоке по заниженной цене, по которой проходит основатель группы "Эскадра", объявленный в розыск Интерполом Борис Поздняков, может иметь продолжение.
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