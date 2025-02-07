Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери после победы команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Филадельфия Флайерс» восхитился капитаном «столичных» Александром Овечкиным.
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