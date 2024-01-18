Ивановская область отмечена наградой по итогам Дней регионов на выставке «Россия»Главной темой Дня Ивановской области на самом масштабном форуме, где свои достижения, культуру и традиции представили все регионы страны, стало преображение малых городов и инновационные проекты.
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