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Иваново

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Ивановская область отмечена наградой по итогам Дней регионов на выставке «Россия»

Ивановская область отмечена наградой по итогам Дней регионов на выставке «Россия»

Ивановская область отмечена наградой по итогам Дней регионов на выставке «Россия»Главной темой Дня Ивановской области на самом масштабном форуме, где свои достижения, культуру и традиции представили все регионы страны, стало преображение малых городов и инновационные проекты.

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