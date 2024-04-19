SK hynix и TSMC будут сотрудничать в рамках производства HBM4 В конце этой рабочей н...

SK hynix и TSMC будут сотрудничать в рамках производства HBM4В конце этой рабочей недели южнокорейская компания SK hynix сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с тайваньской компанией TSMC в сфере сотрудничества в рамках производства памяти HBM следующего поколения, коей является HBM4.
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