Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывом в порту

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран (ИРИ) Аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи.
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