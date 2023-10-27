Спасатели предупредили об усилении извержения Ключевского вулкана на Камчатке

Сейсмические станции, находящиеся в непосредственной близости от вулкана Ключевская сопка на Камчатке, фиксируют большое количество землетрясений, а также вулканическое дрожание, интенсивность которого растет.
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