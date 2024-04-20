Аналитик NI назвал российский Ту-160М2 одним из самых устрашающих НАТО самолетов

Российский бомбардировщик Ту-160М2 нового поколения, вооруженный гиперзвуковыми ракетами, вызывает серьезные опасения на Западе, пишет аналитик по национальной безопасности The National Interest, бывший сотрудник конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт.
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