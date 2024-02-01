Головоломка сошлась: Кто заставил Украину пойти на обмен после теракта с Ил-76

Состоялся обмен пленными по схеме 195 на 195. Наши солдаты вернулись домой. Но кто заставил Украину пойти на обмен после теракта с Ил-76?Скорее всего, Украину заставил пойти на обмен Запад (Минобороны России уточняет, что посредничество оказали Арабские Эмираты).