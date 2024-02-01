Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    А бесы от "культуры" имеют ли имена или толпой нападают?О "клан Михалковы...
  • ЧилиИвано
    Скажи прямо, по какому адресу предъява, опасная двусмысленностьПутин не стал тер...
  • Nina Pudikova
    Дай Бог Никите Михалкову всего самого Доброго в жизни!!!!!!!!!!!!!Пинг-понг с "кров...

Головоломка сошлась: Кто заставил Украину пойти на обмен после теракта с Ил-76

Головоломка сошлась: Кто заставил Украину пойти на обмен после теракта с Ил-76

Состоялся обмен пленными по схеме 195 на 195. Наши солдаты вернулись домой. Но кто заставил Украину пойти на обмен после теракта с Ил-76?Скорее всего, Украину заставил пойти на обмен Запад (Минобороны России уточняет, что посредничество оказали Арабские Эмираты).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх