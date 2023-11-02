Инженеры создали летающий скейтборд из фильма "Назад в будущее"

Скриншот видео Выдуманные изобретения из фильма "Назад в будущее" стали реальными - блогер из Калифорнии собрал летающий скейтборд, похожий на тот, с помощью которого Марти Макфлай в фильме убегал от хулиганов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии