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ED: речь Зеленского с саммита ЕС не стали публиковать из-за его резкости и эмоциональности

ED: речь Зеленского с саммита ЕС не стали публиковать из-за его резкости и эмоциональности

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза, потребовав немедленных поставок оружия, однако его речь отказались публиковать.

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